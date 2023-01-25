В России за сутки выявили 6 442 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 442 против 4 702 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 25 декабря, когда штаб сообщал о 6 595 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 910 020 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки возросло на 44 против 42 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 394 821 смерть. Количество случаев выздоровления за сутки составило 5 542 против 5 466 днем ранее, до 21 321 174.

За сутки в РФ госпитализировали 899 заболевших против 970 днем ранее (снижение на 7,3%). Число госпитализаций увеличилось в 36 регионах и уменьшилось в 40, в 9 субъектах ситуация не изменилась.