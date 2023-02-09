В Новосибирске в результате взрыва обрушился подъезд дома

Взрыв газа произошел в пятиэтажном панельном доме в Заельцовском районе Новосибирска, есть пострадавшие. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске начался пожар.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что площадь пожара составляет 300 кв. м, производится разбор завалов.

"Взрыв газовоздушной смеси. В настоящее время происходит тушение горящей квартиры, разбор завалов", - сказал собеседник агентства.

Из жилого дома эвакуированы 50 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.