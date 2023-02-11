В России выявили 12 845 случаев ковида за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 845, летальных исходов из-за ковида - на 36. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 15 октября 2022 года, когда зафиксировали 13 384 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 12 392 случая заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии - 22 060 370 и 395 520 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 258 против 7 503 днем ранее, до 21 425 889.

За сутки в РФ госпитализировали 1 391 заболевшего против 1 358 днем ранее (рост на 2,4%). Число госпитализаций выросло в 41 регионе и снизилось в 35, в 9 субъектах ситуация не изменилась.