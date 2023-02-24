Австралия вводит санкции против 90 российских граждан и 40 организаций

Правительство Австралии приняло решение ввести санкции против 90 российских граждан и 40 организаций. Об этом сообщается в заявлении премьер-министра страны Энтони Альбанезе, опубликованном в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Австралии объявляет о дополнительной военной помощи Украине и новых санкциях в отношении России. Мы предоставим украинским военным беспилотные летательные аппараты, которые позволят вести разведку на поле боя, <�…> и введем ограничительные меры в отношении 90 российских граждан и 40 организаций", - указал в своем заявлении Альбанезе.

Премьер сообщил, что в санкционный список будут внесены "российские министры, ответственные за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здравоохранение, а также граждане и организации, имеющей экономическое и стратегическое значение для России". "В этот список войдут те, кто распространяет дезинформацию, чтобы заручиться поддержкой президента [России Владимира] Путина, и ключевые игроки и фигуры российской оборонной промышленности", - подчеркнул он.

Правительство Австралии пока не опубликовало подробный список, подпавших под новые санкции граждан и организаций.