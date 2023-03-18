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В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки только на 60 дней

Россия Материалы 18 марта 2023 20:23 (UTC +04:00)
В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки только на 60 дней

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Российская сторона дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еще раз повторяем. Российская Федерация дала согласие на продление сделки на 60 дней", - отметила дипломат.

Представитель МИД прояснила позицию Москвы на фоне сообщений сторон зерновой сделки о том, что она якобы продлена на 120 дней. "Мы неоднократно заявляли - и Министерство иностранных дел России, и постоянные представители России при ООН - о том, что российская сторона уведомила все стороны сделки о том, что продлевает сделку на 60 дней. Все стороны об этом были уведомлены не только устно, но и специальными нотами", - подчеркнула Захарова.

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