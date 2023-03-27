Песков опроверг информацию о подготовке визита Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикации о якобы готовящемся визите российского лидера Владимира Путина в Турцию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, готовится ли такой визит.

Утверждения о якобы планируемом визите появились ранее в турецких СМИ.

Президент РФ регулярно общается по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, только с начала текущего года состоялось шесть разговоров между лидерами, последний из них - в субботу, 25 марта. Очно лидеры двух стран в предыдущий раз виделись в октябре минувшего года в Астане. Турцию Путин в последний раз посещал с рабочим визитом в начале 2020 года для участия в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".