В России от лесного пожара загорелись склады с порохом (ВИДЕО)

В поселке Первомайский Свердловской области РФ от лесного пожара загорелись два склада с порохом, сообщили в экстренных службах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В поселке Первомайский от перехода лесного пожара произошло возгорание двух складов с порохом. Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох", - сказал собеседник агентства.

В МЧС России факт пожара подтвердили. Сообщается, что по предварительной информации пострадавших нет. "Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня", - говорится в сообщении.

Склады принадлежат компании "Гефест-М", которая занимается производством оружия. Каждый из них вмещает до 20 тонн пороха.

Поселок, в котором проживает примерно 400 человек, эвакуируют. "Начата эвакуация жителей поселка Первомайский. Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте", - написал на своей странице "ВКонтакте" глава Режевского городского округа Иван Карташов.