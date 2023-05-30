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Россия сообщила об атаке беспилотников в Москве (ВИДЕО)

Россия Материалы 30 мая 2023 09:08 (UTC +04:00)
Россия сообщила об атаке беспилотников в Москве (ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая произошла атака беспилотников в Москве. В результате этой атаки несколько зданий получили незначительные повреждения.

Как сообщает во втоорник Trend, Собянин также отметил, что все экстренные службы находятся на местах происшествий и на данный момент нет серьезных пострадавших.

«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — добавил мэр.

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