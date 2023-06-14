БАКУ /Trend/ - Рост ВВП России может увеличиться примерно на 2% по итогам 2023 года, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает Trend.

"Наш прогноз на этот год - экономика закончит ростом. Каким - пока сказать сложно, но наш прогноз - порядка 2%, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития", - сообщил Греф.

По словам Германа Грефа, важно, что российская экономика остается рыночной. "Все рыночные институты сохраняют свою значимость. И российский бюджет не подвергся каким-то таким искусственным конструкциям, которые в конечном итоге очень сильно снижают устойчивость в целом макроэкономики. Дефицит федерального бюджета в 2023 году может составить от 2% до 3% ВВП", - подчеркнул глава Сбербанка.