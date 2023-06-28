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Россия в январе-мае 2023 года снизила добычу природного газа на 15,3%

Россия Материалы 28 июня 2023 23:56 (UTC +04:00)
Россия в январе-мае 2023 года снизила добычу природного газа на 15,3%

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БАКУ /Trend/ - Россия в январе - мае 2023 года снизила добычу природного газа на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 233 млрд куб. м, передает Trend.

В частности, добыча газа в мае составила 39,6 млрд куб. м, что на 19,3% ниже, чем в мае 2022 года, и на 11% меньше, чем в апреле текущего года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе - мае 2023 г. составило 13,7 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем годом ранее. В мае производство СПГ достигло 2,9 млн тонн, что на 4,1% больше, чем в мае 2022 года, и на 4,2% выше, чем в апреле 2023 года.

Добыча попутного нефтяного газа в январе-мае увеличилась на 1,4% - до 44,1 млрд куб. м.

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