Товарооборот России со странами БРИКС значительно вырос

БАКУ /Trend/ - Товарооборот России со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) уже превышает 230 миллиардов долларов.

Как передает Trend, об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Бизнес-форума БРИКС.

"Наш товарооборот с партнерами по БРИКС увеличился на 40,5 процента и достиг рекордного уровня и превысил 230 миллиардов долларов. Оборот в первом полугодии этого года увеличился на 35,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 134,7 миллиарда долларов", - сказал Владимир Путин.