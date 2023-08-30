Рост ВВП России в июле составил 0,5%

БАКУ /Trend/ - Рост ВВП РФ в июле 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,0% в годовом сравнении после повышения на 5,7% в июне, на 5,8% в мае, на 3,6% в апреле, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе. Об этом, как передает Trend, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

В целом за январь-июль 2023 года министерство оценило рост экономики на 2,1%.

С исключением сезонного фактора, по расчетам министерства, рост ВВП РФ в июле ускорился до 0,5% с 0,1% в июне.

По оценке Минэкономразвития России, в июле 2023 г. рост ВВП с исключением сезонного фактора ускорился до 0,5% м/м после роста на 0,1% м/м месяцем ранее. В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 5,0% г/г (5,7% г/г в июне), а уровень двухлетней давности на 0,8% (0,3% в июне). В целом за 7 месяцев 2023 г. ВВП вырос на 2,1% г/г (1,6% г/г за I полугодие 2023 г.)", - говорится в докладе министерства.