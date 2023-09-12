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Путин прошелся по Пашиняну из-за антироссийского демарша

Россия Материалы 12 сентября 2023 12:50 (UTC +04:00)
Путин прошелся по Пашиняну из-за антироссийского демарша

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Президент России Владимир Путин резко отреагировал на последние антироссийские высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Если Армения сама признала, что Карабах — это часть Азербайджана, то что нам ещё сказать? Если Армения признала, что Карабах — часть Азербайджана, о чём речь-то?", заявил он.

Отметим, что Пашинян ранее сказал, что Россия, "предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, отдаляется от региона Южного Кавказа".

"Есть процессы, которые приводят к мысли, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет", - утвердил он.

Более того, Пашинян отметил, что переговорная активность России в рамках армяно-азербайджанского процесса «снизилась в связи с событиями в Украине».

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