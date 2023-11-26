Некоторые страны Запада пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха - Песков

БАКУ /Trend/ - Некоторые западные страны пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха.

Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend.

По его словам, они ведут открытую борьбу против России в регионе.

Песков сказал, что борьба, которая где-то 3,4,5 лет назад велась с надетыми дипломатическими масками, теперь ведется напрямую, эти маски уже сброшены.

"Действительно, целый ряд стран по-прежнему пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха, что, кстати, привело к тому, что азербайджанская сторона официально заявила, что этот ряд стран уже вряд ли может претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию. И, конечно, заняв такую однобокую позицию, претендовать на что-то - это и невозможно, и неуместно", - отметил Песков.

Песков добавил, что западные страны пытаются вытеснить Россию из Карабаха, но никто не сможет выступить таким же гарантом мира и стабильности в регионе.