Россия и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд на переговорах, прошедших в Абу-Даби, обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+.

Как передает Trend, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, стороны согласны в том, что на обеих странах лежит большая ответственность за взаимное сотрудничество в целях поддержания международного энергетического рынка на должном уровне, стабильном и предсказуемом.

Песков отметил, что это сотрудничество будет продолжено.