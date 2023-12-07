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Россия и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+

Россия Материалы 7 декабря 2023 05:26 (UTC +04:00)
Россия и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд на переговорах, прошедших в Абу-Даби, обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+.

Как передает Trend, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, стороны согласны в том, что на обеих странах лежит большая ответственность за взаимное сотрудничество в целях поддержания международного энергетического рынка на должном уровне, стабильном и предсказуемом.

Песков отметил, что это сотрудничество будет продолжено.

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