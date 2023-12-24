ЦИК России назвал число претендентов на выдвижение в президенты России

БАКУ /Trend/ - Число претендентов на выдвижение кандидатуры для участия в предстоящих выборах президента Российской Федерации, уже достигло 29 человек.

Как передает Trend, об этом на заседании Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) сказала глава комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, в связи с началом процесса выдвижения кандидатов заседания ЦИК с сегодняшнего дня будут проводиться вне графика. Следующие заседания запланированы на 27 и 29 декабря.