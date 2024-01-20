Вырос экспорт нефти из России в Китай

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Россия доставила в Китай 107 миллионов тонн нефти, что на 24% превышает объем поставок в 2022 году. Эти данные представлены в отчете Главного таможенного управления Китая, передает Trend.

Согласно отчету, Россия стала основным поставщиком нефти для Китая.

По итогам года Россия удерживает лидерство среди поставщиков нефти в Китай, опережая второе место, занятое Саудовской Аравией (86 миллионов тонн), и третье - Ираком (59 миллионов тонн). В декабре 2023 года объем экспорта нефти России в Китай составил 9,5 миллиона тонн, что на 6,2% превышает объем поставок в ноябре.