Делегация Эквадора приедет в Россию разбираться из-за бананов

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни Москву посетит делегация Эквадора для решения проблем, возникших с поставками бананов, сообщили в МИД латиноамериканской страны. Там отметили, что внимание на ситуацию обращалось еще полгода назад.

Как сообщает Trend , в ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть эту ситуацию, на которую было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эта страна проинформировала эквадорские власти о фитосанитарной проблеме с бананами, — говорится в заявлении.

Ранее власти Эквадора обратились к России с просьбой снять ограничения на ввоз бананов. Специалистам предоставили необходимую документацию с техническим обоснованием ввоза. Согласно официальной версии, запрет на импорт бананов был введен из-за обнаружения в них карантинных объектов — мух-горбаток. При этом рестрикции последовали вскоре после того, как власти Эквадора проинформировали о намерении передать США старую военную технику СССР.

Как говорил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, у России есть косвенные механизмы влияния на Эквадор через экспортно-импортную политику. По его словам, экономический ответ в виде ограничения экспорта в РФ эквадорских бананов будет болезненной мерой для латиноамериканской республики.

Также Россельхознадзор ввел запрет на импорт выращенных в Эквадоре гвоздик через страны Европейского союза: Германию, Нидерланды, Литву и Латвию. В эквадорских гвоздиках был выявлен западный цветочный трипс, который является вредителем закрытого грунта.