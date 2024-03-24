Опознаны тела 68 человек, погибших в результате теракта в "Крокус сити холле"

БАКУ /Trend/ - Опознаны тела 68 человек, погибших во время теракта в "Крокус сити холле".

Как передает Trend, об этом сообщили в МЧС России.

До этого в списки МЧС были внесены имена 29 человек.

В министерстве отметили, что список будет обновляться по мере подтверждения судмедэкспертами личностей погибших.

Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 137.