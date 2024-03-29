Задержан еще один человек в связи с терактом в "Крокус сити холле"

БАКУ /Trend/ - Задержан еще один подозреваемый в теракте, совершенном в "Крокус сити холле".

Как передает Trend, об этом сообщил Следственный комитет России.

Согласно информации, подозреваемый участвовал в схеме финансирования терроризма.

"Следствие направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отметим, что 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" достигло 143 человек.