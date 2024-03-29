Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

Задержан еще один человек в связи с терактом в "Крокус сити холле"

Россия Материалы 29 марта 2024 00:38 (UTC +04:00)
Задержан еще один человек в связи с терактом в "Крокус сити холле"

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Задержан еще один подозреваемый в теракте, совершенном в "Крокус сити холле".

Как передает Trend, об этом сообщил Следственный комитет России.

Согласно информации, подозреваемый участвовал в схеме финансирования терроризма.

"Следствие направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отметим, что 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" достигло 143 человек.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости