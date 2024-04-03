Пусть Армения вспомнит, куда США заводили своих ближайших союзников – Мария Захарова о предстоящей встрече в Брюсселе (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Пусть Армения вспомнит, куда США заводили своих ближайших союзников.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда", комментируя предстоящую встречу ЕС-США-Армения, которая состоится 5 апреля в Брюсселе.

Она отметила, что когда в НАТО дают какой-то стране обещания, нужно задать вопрос: а где у них до этого получалось?

"Такого страшного тупика, в который США загнали Ближний Восток и своего ближайшего союзника, никто не знал. Пусть Армения и армянский народ не для нас, не ради высоких целей, а для себя это помнит и знает. Вот это важно, когда планируются встречи квартетов, треугольников, других каких-то форматов и форм. Пусть они вспомнят, куда США заводили своих ближайших союзников", - подчеркнула Захарова.

Отметим, что 5 апреля в Брюсселе состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Перед встречей ЕС заранее начал оправдываться, утверждая, что данное мероприятие носит исключительно экономический характер.

Каким же доброжелательным кажется ЕС на фоне этих оправданий для тех, кто не осведомлен о том, что происходит на деле. А на деле идет процесс военизации миссии ЕС в Армении, поставляются вооружения этой стране, что никак не может внести вклад в мирный процесс.

Поэтому, сколько бы не пыталась ЕС скрывать истинные цели встречи в Брюсселе, очевидно, что фактически это приведет к напряженности в регионе.

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