БАКУ /Trend/ - Один из уничтоженных в Дагестане боевиков ранее возглавлял районное отделение партии "Справедливая Россия".

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе. Он покинул этот пост два года назад, но оставался членом партии.

Али Закаригаев был племянником главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Отметим, что для обеспечения безопасности граждан, предупреждения террористических актов и нейтрализации лиц, причастных к вооруженному нападению, управлением ФСБ России по Дагестану была проведена антитеррористическая операция. Правовой режим антитеррористической операции в административных границах городов Махачкала и Дербент был отменен сегодня в 08:15.

Напомним, что в воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные люди напали на православную церковь, синагогу и пост ГИБДД. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник Русской православной церкви.

Были обезврежены пять террористов, двое из которых - в Дербенте, а трое - в Махачкале.

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