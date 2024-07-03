Путин совершит очередной визит в Казахстан в ноябре

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева совершить еще один визит в Казахстан в ноябре этого года.

Как передает Trend, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Хочу выразить Вам благодарность за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально сделать это в связи с саммитом ОДКБ. Мы обязательно это сделаем, благодарен Вам за это приглашение, оно, безусловно, принимается", - сказал Владимир Путин.

Отметим, что сегодня состоялась встреча Президента Владимира Путина с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Токаев пригласил Путина совершить ещё один визит в Казахстан в ноябре этого года, совместив его с участием в заседании Высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности.