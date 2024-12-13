В России заблокирован мессенджер Viber

БАКУ /Trend/ - Мессенджер Viber заблокирован на территории России.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Сообщается, что мессенджер заблокирован из-за несоблюдения требований российского законодательства.

"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации", - говорится в сообщении.