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Российская авиакомпания объявила о возобновлении рейсов в Баку

Россия Материалы 26 марта 2025 12:51 (UTC +04:00)
Российская авиакомпания объявила о возобновлении рейсов в Баку
Фото: Red Wings

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Российская авиакомпания Red Wings объявила о возобновлении рейсов из аэропорта Жуковский в Баку в апреле, сообщает в среду Trend.

«Авиакомпания Red Wings сообщает о возобновлении прямых регулярных рейсов из подмосковного аэропорта Жуковский в столицу Азербайджана – Баку. Первый рейс запланирован на 27 апреля 2025 года», – говорится в сообщении.

Как сообщается, полеты будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям, вылет - в 16:20 (по местному времени), обратный рейс - в 21:40 (по местному времени).

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