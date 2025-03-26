Российская авиакомпания объявила о возобновлении рейсов в Баку

БАКУ/Trend/ - Российская авиакомпания Red Wings объявила о возобновлении рейсов из аэропорта Жуковский в Баку в апреле, сообщает в среду Trend.

«Авиакомпания Red Wings сообщает о возобновлении прямых регулярных рейсов из подмосковного аэропорта Жуковский в столицу Азербайджана – Баку. Первый рейс запланирован на 27 апреля 2025 года», – говорится в сообщении.

Как сообщается, полеты будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям, вылет - в 16:20 (по местному времени), обратный рейс - в 21:40 (по местному времени).