Генконсульство Турции переведут из Новороссийска в Краснодар

4 августа 2017 07:20 (UTC+04:00)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переводе генерального консульства России в Турции с консульским округом, включающим территории Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области, из Новороссийска в Краснодар, передает Анадолу.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале опубликования правовой информации.

Медведев поручил Министерству иностранных дел России оформить данную договорённость с Турцией, а руководству Краснодарского края - выделить в рамках аренды или приобретения Турцией в собственность служебное и жилое помещения, а также решить другие связанные с размещением генконсульства вопросы.

Azernews Newspaper
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