ВС Турции уничтожили более 40 боевиков РПК

4 августа 2017 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турции в течение этой недели в рамках борьбы против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) уничтожили 46 членов РПК, говорится сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.

Операции проводились в юго-западных провинциях страны.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Бинали Йылдырым заявили, что эти операции будут продолжаться до полного уничтожения РПК.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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