ВС Турции на границе с Сирией приведены к полную боеготовность

БАКУ /Trend/ - ВС Турции приведены к полную боеготовность в рамках ожидаемых новых военных операций в Сирии против YPG («Курдская народная самооборона»), пишут в понедельник турецкие СМИ.

В настоящее время на границе с Сирией находится около 25 тысяч турецких военных.

Как пишут СМИ, ожидается, что новые военные операции Турции могут начаться в сирийских районах Тель-Абья, Африн, Тель-Рифат и Манбидж.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.

Также Эрдоган неоднократно заявлял, что в случае угрозы национальной безопасности Турции со стороны YPG («Курдская народная самооборона») страна может начать новую военную операцию на территории Сирии совместно со Свободной сирийской армией.

Напомним, что с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к границе с Сирией.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз»).

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

Также сообщалось, что Турция проинформировала Россию о возможности проведения новой военной операции в Сирии.

Как сообщалось ранее, между генштабами Турции и России был проведен ряд телефонных переговоров относительно начала новой военной операции в Сирии. Турецкий и российский генштабы договорились о том, что в случае начала новой военной операции турецких ВС в сирийском городе Африн российский военный контингент должен будет передислоцироваться в другой город.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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