В Турции продолжаются операции против наркоторговцев

9 августа 2017 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула возобновила рейды против наркоторговцев, говорится в среду в сообщении Управления полиции города.

В рамках рейдов есть задержанные.

Рейды полиции продолжатся до конца недели.

Отметим, что третьего августа в Стамбуле в рамках операций против наркоторговцев были задержаны 17 человек.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал силовые структуры страны усилить борьбу с наркоманией.

Эрдоган отметил, что между террором и наркоманией, которые направлены против молодежи страны, никакой разницы нет.

«Все должны бороться с наркоманией», - отметил президент.

Напомним, что самым распространенным среди подростков в Турции наркотическим средством является "банзай". Ежегодно от употребления этого наркотика умирает более 400 человек.

Согласно данным министерства здравоохранения Турции, Стамбул занимает первое место в стране по употреблению этого наркотика.

Ранее сообщалось, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет.

Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где ведется лечение наркоманов.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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