Некоторые германские парламентарии поддерживают РПК - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - В Бундестаге есть парламентарии, которые активно поддерживают РПК, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в пятницу турецкие СМИ.
По его словам, некоторые германские парламентарии стараются вывести РПК из списка террористических организаций.
Поддержка террористов РПК со стороны парламентариев Германии недопустима, сказал Чавушоглу.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
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