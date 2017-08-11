Некоторые германские парламентарии поддерживают РПК - МИД Турции

11 августа 2017 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бундестаге есть парламентарии, которые активно поддерживают РПК, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По его словам, некоторые германские парламентарии стараются вывести РПК из списка террористических организаций.

Поддержка террористов РПК со стороны парламентариев Германии недопустима, сказал Чавушоглу.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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