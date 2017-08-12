Строительство стены на турецко-иранской границе завершится до зимы

12 августа 2017 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строительство стены на турецко-иранской границе завершится до зимы, пишут в субботу турецкие СМИ.

Как пишут СМИ, стена будет построена в провинциях Агры и Игдыр. Сообщается, что в целом длина стены составит 143,8 километра.

Также сообщается, что ширина стены - два метра, а высота - три метра.

Отметим, что ранее Турция для усиления собственной безопасности построила 239-километровую стену на границе с Сирией.

Также сообщалось, что планируется строительство новой стены в других приграничных с Сирией провинциях и протяженность нового заградительного сооружения может достичь 207 километров.

Подобное решение было принято в рамках усиления борьбы с терроризмом, так как члены террористических организаций из Сирии регулярно пытаются проникнуть на территорию Турции.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек.

Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активной является террористическая группировка "Исламское государство".

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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