Турция отклонила условия США в рамках переговоров по нормализации отношений

БАКУ /Trend/ - МИД Турции отклонил условия делегации США, которые были выдвинуты в ходе переговоров по нормализации отношений между Вашингтоном и Анкарой. Об этом в среду сообщают турецкие СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

Как отмечается, переговоры между главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и американской делегацией продолжаются.

Одним из условий, выдвинутым сегодня американской делегацией для нормализации отношений между двумя странами, было представление доказательств того, что арестованный ранее сотрудник генконсульства США в Турции имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена. Еще одно условие заключалось в том, что Турция должна всесторонне информировать США о ходе следствия.

Накануне делегация США прибыла в Турцию для ведения переговоров по урегулированию кризиса в отношениях между двумя странами.

Ранее США приостановили выдачу виз турецким гражданам по причине ареста в Турции сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США должны задуматься над тем, как члены организации Фетхуллаха Гюлена проникли в ряды работников посольства.

Эрдоган заявил также, что Анкара больше не считает посла Джона Басса представителем США в Турции.

Ранее министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu