Турции нет места в Евросоюзе - канцлер Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Турция не может стать членом ЕС.



"Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении", - заявил Курц в интервью изданию Bild am Sonntag, передает РИА Новости.



Ранее турецкий МИД выразил протест против программы нового правительства Австрии, в котором говорится, что Вена будет выступать за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС.





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