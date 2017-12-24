Турции нет места в Евросоюзе - канцлер Австрии

24 декабря 2017 03:12 (UTC+04:00)

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Турция не может стать членом ЕС.

"Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении", - заявил Курц в интервью изданию Bild am Sonntag, передает РИА Новости.

Ранее турецкий МИД выразил протест против программы нового правительства Австрии, в котором говорится, что Вена будет выступать за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Задержанных в Восточном Иерусалиме троих граждан Турции отпустили на свободу
Турция 05:24
В Турции переименуют улицу в ответ на действия ОАЭ
Турция 03:25
В Иерусалиме задержаны граждане Турции
Турция 23 декабря 10:24
Парламент Турции утвердил госбюджет на 2018 год
Турция 23 декабря 04:24
Турция и Япония обсудят региональные вопросы – МИД
Турция 22 декабря 17:40
Россия, Иран и Турция приняли документ по разминированию в Сирии
Иран 22 декабря 16:03
Турция построит в Палестине промышленную зону
Бизнес 22 декабря 15:35
Президенты РФ и Турции обсудили резолюцию Генассамблеи ООН по Иерусалиму
Турция 22 декабря 14:34
Позиция США по Иерусалиму - "черное пятно" в истории мировой демократии - Эрдоган
Турция 22 декабря 12:48
Премьер Турции обсудит военные операции в Сирии с главами Генштаба и разведки – СМИ
Турция 22 декабря 12:16
Шефчович о путях ускорения проектов по транспортировке азербайджанского газа в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 22 декабря 08:36
Поставки С-400 в Турцию начнутся в конце 2019 - начале 2020 года
Россия 21 декабря 23:00
Железная дорога БТК - прямой выход Турции в Азию - премьер-министр Турции
Бизнес 21 декабря 14:33
В Турции задержаны 55 членов ИГ
Турция 21 декабря 11:28
В Турции задержан еще один палач ИГ
Турция 21 декабря 09:57
В Астане стартовал восьмой раунд переговоров по Сирии
В мире 21 декабря 09:42
Заместители глав МИД России и Турции обсудили сирийское урегулирование
В мире 20 декабря 22:22
Турция и Иран приветствуют выдвижение кандидатуры Баку на проведение Expo-2025
Политика 20 декабря 18:59