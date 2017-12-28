В Стамбуле обеспечены все меры предосторожности перед Новым годом – Губернатор

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле обеспечены все меры предосторожности перед Новым годом - сказал губернатор Стамбула Васип Шахин, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Шахина полиция Стамбула также переведена в усиленный режим работы.

Губернатор отметил, что сегодня нет ни каких опасностей, препятствующих проведению новогодних мероприятий в Стамбуле.

Отметим, что в ночь на 1 января 2017 года было совершено нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле, в результате чего погибли 39 человек и получили ранения 65.

Уже 17 января полиция Стамбула задержала террориста открывшего огонь из огнестрельного оружия в ночном клубе, им оказался уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу "Абу Мухаммед Хорасани".

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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