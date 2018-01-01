Чем запомнился 2017 год для Турции?

Руфиз Хафизоглу

Турция - одна из стран региона, которая играет активную роль в мировой и региональной политике. И можно сказать, что 2017 год был одним из самых динамичных в политической истории страны.

Чем же запомнился в Турции 2017 год?

Теракт в ночном клубе в Стамбуле

Первый день 2017 года в Турции запомнился тем, что в ночном клубе Reina было совершено нападение, в результате которого погибли 39 и были ранены 65 человек.

Уже 17 января полиция Стамбула задержала террориста, устроившего бойню в клубе - уроженца Узбекистана Абдулгадира Машарипова по прозвищу Абу Мухаммед Хорасани.



Обращение политических партий Турции в парламент об изменении конституции

10 января правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (MHP) обратились в парламент Турции по вопросу внесения изменений в конституцию страны, которые предусматривали переход Турции от парламентской формы правления к президентской.



Крушение турецкого грузового самолета Boeing 747

16 января турецкий грузовой самолет Boeing 747 компании ACT Airlines, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посадку в международном аэропорту Манас в Бишкеке. Жертвами авиакатастрофы стали 37 человек.



Массовые увольнения чиновников

8 февраля в рамках борьбы с движением Фетхуллаха Гюлена, который причастен к попытке военного переворота 15 июля 2016 года, в общей сложности с работы были уволены 4 464 человека, 330 из которых являлись академиками в вузах Турции. В стране до сих пор продолжаются операции против сторонников Фетхуллаха Гюлена.

Политический скандал между Нидерландами и Турцией

Правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который намеревался посетить Роттердам для участия в митинге турецкой общины в преддверии референдума в Турции.

Референдум о внесении изменений в конституцию Турции

Апрель в Турции стал месяцем, когда начался переход от президентской формы правления к парламентской, так как 16 апреля в Турции состоялся референдум о внесении изменений в конституцию страны.

За поправки в конституцию проголосовали 51,33 процента избирателей, 84 процента избирателей участвовали в голосовании. Согласно поправкам, число депутатов парламента страны увеличивается с 550 до 600 человек.

Также гражданам Турции разрешается с 18 лет выдвигать свою кандидатуру на пост депутата. Ранее возрастной ценз составлял 25 лет. Согласно поправкам, президентом страны может быть избран гражданин Турции не младше 40 лет. Президент также возглавляет правительство и имеет полномочия по назначению и смене министров. При этом избранный президент не обязательно должен быть беспартийным.

Президент Эрдоган вступил в ряды Партии справедливости и развития

2 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вступил в ряды Партии справедливости и развития (ПСР). На церемонии, состоявшейся по этому случаю, действующий глава ПСР Бинали Ильдырым предложил кандидатуру Эрдогана на пост главы партии, и Эрдоган был избран главой ПСР.



Массовые шествия оппозиции в знак протеста против ареста депутата

14 июня в знак протеста против ареста депутата оппозиционной Народной республиканской партии (CHP) лидер партии Кемаль Кылычдароглу и его сторонники начали поход из Анкары в Стамбул. Шествие оппозиции продолжалось 25 дней.

Годовщина попытки военного переворота

15 июля исполнился год попытки военного переворота, в результате которого погибли 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения.

Власти Турции обвиняют лидера движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке военного переворота и требуют от США экстрадировать Гюлена.

Изменения в составе кабинета министров Турции

19 июля в Турции был сформирован новый кабинет министров. Министр обороны Фикри Ишык был назначен вице-премьером. Министром спорта и молодежи был назначен Осман Ашкын Дак, министром юстиции - Абдулхамит Гюль. Вице-премьер Нуман Куртулмуш был назначен министром культуры и туризма, вице-премьер Нуреттин Джаникли - министром обороны Турции.



Тендер на строительство ветряных электростанций

Знаменательным событием августа в Турции стало то, что победителем тендера на строительство 10 ветряных электростанций в стране стала немецкая компания Siemens.

Электростанции планируется построить в пяти провинциях Турции, включая столицу - Анкару. Согласно условиям тендера, строительные работы должны быть завершены в течение 21 месяца.

Подписание соглашений о купле-продаже российских ЗРК С-400 между Москвой и Анкарой

В сентябре президент Турции Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали соглашения о купле-продаже российских ЗРК С-400. Таким образом, Турция стала первой страной НАТО, которая будет использовать российские ЗРК.

29 декабря Турция и Россия подписали кредитное соглашение по покупке ЗРК. Общая сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов, а первые поставки намечены на конец 2019 – начало 2020 годов. Система управления российскими ЗРК С-400, которые Турция приобретет у России, будет под контролем турецкой стороны.



Турция расширяет военные базы

Конец сентября также запомнился тем, что Турция развернула свою военную базу в Сомали, где будут нести службу 200 турецких военнослужащих. На строительство военной базы были израсходованы 50 миллионов долларов. Это вторая военная база Турции за пределами страны.

Ранее в Турции был принят закон о ратификации соглашения с Катаром о размещении на его территории турецкого военного контингента. Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

Визовый кризис между США и Турцией

Октябрь стал месяцем начала напряженности в отношениях США и Турции после того, как посольство США в знак протеста против ареста одного из своих сотрудников приостановило выдачу виз гражданам Турции. Турция предприняла аналогичный шаг. Кризис в отношениях США и Турции разрешился 29 декабря 2017 года, стороны возобновили выдачу виз.

Новая политическая партия в Турции

25 октября 2017 года в Турции впервые за долгие годы была создана политическая партия «İyi Parti» (İP) во главе с Мерал Акшенер, которая ранее претендовала на пост председателя Партии националистического движения (MHP), и была исключена из ее рядов 8 сентября 2015 года. Не исключается, что «İyi Parti», CHP и Демократическая партия народов (HDP) создадут коалицию для участия в парламентских выборах, которые пройдут в 2019 году.

Расширение состава членов D-8

20 октября в Стамбуле прошел саммит стран-членов D-8, членами которой являются Турция, Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан. В ходе саммита президент Эрдоган заявил, что состав D-8 должен расширяться. Он отметил, что должны расширяться и экономические и политические связи между странами-членами D-8. Эрдоган также пригласил Азербайджан стать членом D-8.

Создание отечественного автомобиля

2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал компании, которые примут участие в создании отечественного автомобиля. По его словам, в создании отечественного автомобиля примут участие такие компании, как Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell и Zorlu Holding. Начиная с 2021 года, Турция приступит к экспорту отечественных автомобилей в соседние страны.



Стамбульский саммит Организации исламского сотрудничество (ОИС) по Иерусалиму

После того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, в Турции состоялся саммит глав государств-членов ОИС. Согласно резолюции, принятой по итогам саммита, Восточный Иерусалим был объявлен столицей Палестины. После этого Турция в рамках поддержки Палестины выделила грант в размере 10 миллионов долларов для развития ее экономики. Также Анкара заявила о том, что построит в Палестине промышленную зону.

Исторический визит президента Турции в Грецию

7 декабря состоялся первый визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию. Предыдущий визит в Афины президента Турции Джелала Байара состоялся в далеком 1952 году. Перед визитом в Афины Эрдоган в интервью одному из телеканалов Греции сказал, что Турция предлагает внести изменения в Лозаннское соглашение. По его словам, это послужит не только интересам Турции, но и принесет пользу Греции. Турция готова обсудить детали Лозаннского соглашения с Грецией в случае согласия на внесение изменений.

Визит президента Эрдогана в Грецию запомнится не только тем, что это первый визит в данную страну на уровне президента Турции за последние 65 лет, но также его политической полемикой с президентом Греции Павлопулосом.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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