В Турции обнародовано число арестованных в рамках борьбы с движением Гюлена

3 января 2018 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с движением Фетхуллаха Гюлена, который причастен к попытке военного переворота в Турции, в общей сложности арестованы 48 305 человек, говорится в сообщении министерства внутренних дел Турции, распространенном в среду.

В сообщении говорится, что в рамках борьбы с движением Гюлена также задержано около 96 тысяч граждан Турции.

«Турция до конца будет бороться с движением Фетхуллаха Гюлена», - говорится в сообщении МВД.

Отметим, что 15 июля 2017 года исполнился год попытки военного переворота, в результате которого погибли 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения.

Власти Турции обвиняют лидера движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке военного переворота и требуют от США экстрадировать его.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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