Экс-президент Турции может выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2019 г.

БАКУ /Trend/ - Экс-президент Турции Абдуллах Гюль может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут в 2019 году.

Об этом пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на одного из экс-депутатов Партии справедливости и развития, приближенных к Гюлю, имя которого не называется.

Отметим, что Абдуллах Гюль был президентом Турции в 2007-2014 годах.

В 2019 году в Турции пройдут президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидается, парламентские и президентские выборы в 2019 году пройдут в один день.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей. Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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