Турция призвала Германию преодолеть проблемы между странами путем диалога

6 января 2018 16:41 (UTC+04:00)

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу признал, что в отношениях Анкары и Берлина возникли проблемы, и отметил желание обеих сторон преодолеть трудности путем диалога, сообщает РИА Новости.

"Да есть различия, появились проблемы, даже напряженность и эскалация, однако мы придерживаемся единого мнения, и разделяем общее желание преодолеть эти различия и напряженность с помощью диалога", — заявил турецкий министр в ходе совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

Встреча политиков прошла в Госларе, родном городе Габриэля. Трансляцию пресс-конференции вело немецкое подразделение телеканала RT.

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