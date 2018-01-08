В сирийском Идлибе совершено нападение на турецкий конвой

БАКУ /Trend/ - В сирийском городе Идлиб совершено нападение на турецкий военный конвой, пишут в понедельник турецкие СМИ.
Сообщается, что неизвестные обстреляли из минометов турецкий конвой, который направлялся к одному из блокпостов в Идлибе.
В результате обстрела конвоя никто не пострадал.
Отметим, что начиная с 14 октября 2017 года Турция приступила к переброске техники и военнослужащих в сирийскую провинцию Идлиб.
В целом планируется создать блокпосты в более, чем 10 районах Идлиба: турецкие военные создадут блокпосты внутри Идлиба, а российские ВС - за его пределами.
На первом этапе турецкий контингент дислоцируют на границе между провинцией Идлиб и районом Африн, контролируемым силами самообороны сирийских курдов. В рамках договоренностей с Россией и Ираном размещение подразделений ВС Турции будет проводиться поэтапно, начиная с севера Идлиба, в южном направлении.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.
Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с 21 июня. Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD
Напомним, что армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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