Послы России и Ирана вызваны в МИД Турции

БАКУ /Trend/

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов и посол Ирана в Турции Мухаммед Ибрагим Тахериан Фард вызваны в МИД Турции в связи с продолжающимися атаками сил режима Башара Асада в «зоне деэскаации» в провинции Идлиб на севере Сирии сообщает в среду агентство АНАДОЛУ.

Как пишет агентство , обеспокоенность властей Турции в связи нарушениями договоренностей о «зонах деэскалации» в Сирии была в минувшие дни доведена до сведения стран-гарантов Астанинских договоренностей как по военным, так и дипломатическим каналам. Несмотря на это факты нарушений договоренностей продолжились.

В данной связи девятого января в МИД Турции был вызван посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов до сведения которого была доведена серьезная обеспокоенность официальной Анкары в связи с происхожящим на севере Сирии.

Турция потребовала от России доведения до представителей режима Башара Асада недопустимость нарушений договоренностей по Сирии в преддверии намеченного на 28-30 января Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

Схожие требования были доведены до сведения посла Ирана в Анкаре Мухаммеда Ибрагима Тахериана Фарда.

Тема нарушения режима прекращения огня также обсуждена советником МИД Турции Умитом Ялином с главой председателем Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии Риадом Сейфом.

Силы режима Башара Асада продолжают наземную операцию на юго-востоке Идлиба, где в последние дни захватили контроль над рядом населенных пунктов.

Турция воспринимает действия сил Асада не в качестве обычного факта нарушения режима перемирия, а в качестве нарушения границ «зоны деэскалации», очерченных странами-гарантами в Астане.







(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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