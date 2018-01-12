Конституционный суд Турции превышает полномочия – вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Конституционный суд Турции превышает полномочия, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, комментируя оправдание судом журналистов Шахина Алпая и Мехмета Алтана, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Боздага, Конституционный суд Турции не вправе осуществлять полномочия апелляционного суда.

Отметим, что накануне Конституционный суд Турции вынес решения об освобождении Шахина Алпая и Мехмета Алтана, арестованных по обвинению в пропаганде идей Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в причастности к попытке военного переворота в стране.

Напомним, что Шахин Алпай работал в турецкой газете ZAMAN и был арестован 31 июля 2016 года. В сентябре 2016 года был арестован Мехмет Алтан.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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