ЕС и Турция планируют встречу на высшем уровне в марте - СМИ

18 января 2018 01:19 (UTC+04:00)

Европейский союз и Турция планируют провести встречу на высшем уровне в конце марта текущего года. Об этом сообщила в среду немецкая газета Welt со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, передает ТАСС.

Как предполагается, в переговорах будут принимать участие турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Европарламента Антонио Таяни, а также Бойко Борисов - премьер Болгарии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

По данным издания, мини-саммит может состояться либо в Брюсселе, либо в Софии. В числе возможных тем называются противодействие терроризму, энергетика, миграция, студенческие обмены.

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