В Африне уничтожены 108 целей террористов – Генштаб Турции

21 января 2018 06:15 (UTC+04:00)

БАКУ / Trend/ - ВС Турции в ходе операции в сирийском Африне уничтожили 108 целей террористической организации PYD/PKK, говорится в сообщении, распространенном Генштабом турецкой армии.

Ранее Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Отмечается, что в операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям террористической организации PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года.

Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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Azernews Newspaper
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