При обстреле турецкого Рейханлы из Африна погиб человек, 32 ранены

21 января 2018 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Один человек погиб и 32 получили ранения в результате обстрела района Рейханлы провинции Хатай на юге Турции из сирийского Африна, заявил глава муниципалитета Хюсейн Шанверди в эфире телеканала NTV.

"В результате ракетного обстрела один человек погиб – это сириец, и 32 получили ранения. Состояние двоих раненых оценивается как тяжелое. Все они доставлены в городскую больницу", — сказал Шанверди.

Отметим, что 20 января Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. ВС Турции нанесли удары по 108 из 113 объектов террористов. Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону. Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур. Турецкая армия сделает все возможное для минимизации ущерба мирному населению района Африн.

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