Глава МИД Турции встретился в Париже с госсекретарем США

БАКУ /Trend/ - Минитстр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник встретился в Париже с государственным секретарем США Рексом Тиллерсеном, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, полученной из дипломатических источников, Чавушоглу встретился с американским коллегой Тиллерсоном в Париже, где он собирался принять участие во встрече министров иностранных дел на тему "Международное партнерство по борьбе с безнаказанностью за использование химического оружия".

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