На турецкий город Килис была выпущена ракета

24 января 2018 20:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ракета, выпущенная с позиций террористической организации PKK / YPG в городе Африн, в вечерние часы попала в мечеть Джамлык одной из улиц города Килис. В результе произошло обрушение здания мечети, один человек погиб, как минимум 13 раненых, сообщают турецкие СМИ.

На место происшествия прибыли силы безопасности и группы здравоохранения. В то время как раненых отвезли в больницы на машинах скорой помощи, силы безопасности предупредили граждан на улице о возможности новой атаки.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Госсекретарь США предложил Турции создать зону безопасности на границе с Сирией – Чавушоглу
Турция 18:16
В рамках операции «Оливковая ветвь» освобожден еще один населенный пункт
Турция 16:44
В ходе боев в Африне ранены двое турецких военнослужащих
Турция 15:06
Турция вернет сирийских беженцев обратно на родину - Эрдоган
Турция 13:54
В операции «Оливковая ветвь» Турция использует отечественное вооружение
Турция 12:35
Минобороны Турции об операции «Оливковая ветвь»
Турция 09:41
Еще один солдат турецких ВС погиб во время операции «Оливковая ветвь» в Африне – МИД
Турция 23 января 16:27
Обеспечение безопасности гражданских лиц в Африне - приоритет для Турции - пресс-секретарь президента
Турция 23 января 16:17
Турция верит в успех операции «Оливковая ветвь» - Эрдоган
Турция 23 января 16:14
Под контроль ВС Турции взят еще один населенный пункт в районе Африна
Турция 23 января 15:05
Власти Сирии знали об операции «Оливковая ветвь» - Чавушоглу
Турция 23 января 13:07
Военная операция «Оливковая ветвь» не станет помехой деятельности гражданской авиации Турции – министерство
Бизнес 23 января 10:23
Госсекретарь США озвучивает версию террористов – Мевлют Чавушоглу
Турция 23 января 09:43
В ходе операции в Африне погиб турецкий военнослужащий - Генштаб
Турция 23 января 02:29
Турция опровергла информацию российской стороны о том, что операция «Оливковая ветвь» ограничится Африном
Турция 22 января 17:32
Премьер-министр: ВС Турции не несут потерь в операции "Оливковая ветвь"
Турция 22 января 16:52
Операция «Оливковая ветвь» призвана обеспечить территориальную целостность Сирии – Эрдоган
Турция 22 января 15:55
ВС Турции ведут бои в восточной части сирийского города Африн
Турция 22 января 15:34