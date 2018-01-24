На турецкий город Килис была выпущена ракета

БАКУ /Trend/ - Ракета, выпущенная с позиций террористической организации PKK / YPG в городе Африн, в вечерние часы попала в мечеть Джамлык одной из улиц города Килис. В результе произошло обрушение здания мечети, один человек погиб, как минимум 13 раненых, сообщают турецкие СМИ.

На место происшествия прибыли силы безопасности и группы здравоохранения. В то время как раненых отвезли в больницы на машинах скорой помощи, силы безопасности предупредили граждан на улице о возможности новой атаки.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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