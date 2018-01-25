Эмир Катара поддержал операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне

25 января 2018 09:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани поддержал проводимую турецкими ВС операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, пишут в четверг турецкие СМИ. Сообщается, что Аль Тани выразил свою поддержку Турции в ходе состоявшегося вчера вечером телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Катар поддерживает все усилия Турции в борьбе со всеми террористическими организациями», - сказал Аль Тани.

По словам Аль Тани, Турция имеет полное право на обеспечение своей безопасности.

Напомним, что 20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией (ССА) военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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