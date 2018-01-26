В Стамбуле проводится операция против наркоторговцев

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит операцию в отношении лиц, причастных к торговле наркотиками. Об этом говорится в сообщении полиции города, распространенном в пятницу.

Операция проводится по заранее установленным адресам и уже есть задержанные.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что ранее в восточной провинции Диярбекир в результате спецоперации было конфисковано свыше одной тонны наркотиков.

Напомним, что в течение 2017 года в Турции в целом было конфисковано 20 тысяч тонн героина.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что Турция сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу в отношении наркомании и наркоторговли.

Сойлу отметил, что в течение 2016 года в Турции от передозировки наркотических веществ умерли 520 человек, а в 2017 году их число достигло 1020 человек.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал Сойлу.

Напомним, что 9 января этого года полиция Стамбула конфисковала 500 килограммов наркотических веществ, в том числе 150 килограммов героина.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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