Россия и Турция планируют подписать контракт на второй полковой комплект С-400

Россия и Турция планируют в 2020 году подписать контракт на поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом сообщил в среду ТАСС военно-дипломатический источник.

"По завершении поставки первого полка в мае-июне 2020 года стороны в том же году планируют подписать новый контракт на поставку Турции второго полкового комплекта С-400 в 2021 году. Номенклатура поставки будет аналогичной первому контракту", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, планируется, что в новом документе будет оговорена частичная локализация производства: турецкие компании будут по российской лицензии изготавливать отдельные комплектующие С-400, "не имеющие критически важного значения".

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничестве РФ и "Рособоронэкспорте" не стали комментировать эту информацию.

Зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" разработана в 1990-х годах НПО "Алмаз". Принята на вооружение российской армии в 2007 году. Предназначена для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Дальность поражения аэродинамических целей - от 3 до 250 км, высота - от 2 до 27 км.

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