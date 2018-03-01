БАКУ /Trend/ - 300 гражданок Турции находятся под арестом в Ираке, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что арестованные женщины - это жены граждан Турции, которые были участниками незаконных бандформирований, а также террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Ираке.

СМИ пишут, что также в Ираке находятся 313 несовершеннолетних, которые являются детьми женщин, находящихся под арестом в Турции.

Ранее сообщалось, что гражданка Турции, входившая в состав ИГ, приговорена в Ираке к смертной казни.

Напомним, что, согласно данным иракских СМИ, в 2017 году в Ираке были казнены 38 иностранцев, которые входили в составе террористических организаций.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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